Поднятый вверх указательный палец: что он на самом деле означает у мусульман

Русские, когда выпрямляют указательный палец, при этом согнуты остальные пальцы, используют его как обычный указатель. Однако воспитанные граждане считают этот жест слишком явным и поэтому неприемлемым. В мусульманском обществе этот жест имеет совсем другое значение.

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Ислам является одной из самых молодых мировых религий, которая включает в себя опыт множества других культурных традиций и верований. Жест в виде поднятого вверх указательного пальца был заимствован у язычников Средиземноморья, в первую очередь у греков, у которых он символизировал невидимую связь с миром богов.

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Раньше прославленные мастера живописи довольно часто изображали героев древнего эпоса, исторических личностей, даже ангелов с поднятым вверх пальцем. Это можно заметить у Леонардо да Винчи, Рафаэля, других художников и скульпторов. Поднятый вверх палец буквально указывает на небо, где обитают бессмертные божества. Но ислам как монотеистическая религия не мог позаимствовать этот жест у язычников в таком же точно значении.

Если мусульманин поднимает вверх указательный палец, он утверждает тем самым единобожие. Жест буквально символизирует, что ни в этом подлунном мире, ни на небесах нет никакого другого Господа, кроме Аллаха. Мусульмане как бы утверждают: «Бог един, как и этот поднятый вверх палец». Такой жест нередко используют во время чтения шахады «Ла Илаха Иллаллах». Это главная молитва-свидетельство веры в Единого Бога Аллаха и Ппророка его Мухаммада.

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Жест в виде поднятого к небу указательного пальца используют не все мусульмане. Он популярен у представителей некоторых течений ислама, например, ваххабизма. Это одно из самых новых направлений, сформировавшееся приблизительно в XVIII столетии. Ваххабиты часто поднимают указательный палец, подчеркивая свою приверженность единобожию.