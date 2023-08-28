Назван популярный книжный персонаж, который страдает аутизмом

Ученые из университета Суонси (Великобритания) и университета Саффолка (США) назвали семь признаков аутизма, которые есть у популярного персонажа Агаты Кристи Эркюля Пуаро, пишет новостной портал The Conversation.

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Среди признаков они выделили социальную изоляцию, написание сценариев для диалогов, маскировку, заинтересованность в изучении психологии, своеобразное взаимодействие с другими людьми, рутину и особые сенсорные привычки.

"Окружающие считают Пуаро "другим", часто персонажи обращают внимание на его "странное" поведение. Кроме того, Пуаро записывает разговоры до их проведения, планируя, что он скажет. Часто так делают аутичные люди", - отметили специалисты.

Пуаро также часто маскируется в социальном плане, чтобы соответствовать ожиданиям других людей, и интересуется психологией - так часто делают люди с расстройством аутистического спектра.

"Пуаро также демонстрирует уникальный стиль взаимодействия, который другие персонажи часто не понимают. Это отражает различия в общении между нейротипичными и нетипичными людьми. Пуаро в меньшей степени руководствуется социальными нормами и обычаями. Кристи часто играла на предубеждениях читателей, заставляя детектива видеть мир иначе",- рассказали ученые.

Персонаж также строго соблюдает свою рутину, например, на завтрак он ест только тосты, нарезанные аккуратными квадратиками. Также он постоянно носит тесные туфли из лакированной кожи, даже если это неуместно.