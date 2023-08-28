В желудке французского бульдога обнаружили 11 резиновых уток

По словам жительницы Шанхая по имени Лю, она бы никогда не подумала, что ее питомец поедает резиновых уток из ее коллекции, если бы не заметила пропажу нескольких игрушек. Она решила все же сводить пса к ветеринару и была в ужасе, когда врачи сделали рентгеновский снимок желудка собаки и обнаружили в нем не менее пяти игрушек.