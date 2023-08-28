В желудке французского бульдога обнаружили 11 резиновых уток
Ветеринар обнаружил в желудке французского бульдога одиннадцать резиновых уток. Об этом сообщает NY Post.
По словам жительницы Шанхая по имени Лю, она бы никогда не подумала, что ее питомец поедает резиновых уток из ее коллекции, если бы не заметила пропажу нескольких игрушек. Она решила все же сводить пса к ветеринару и была в ужасе, когда врачи сделали рентгеновский снимок желудка собаки и обнаружили в нем не менее пяти игрушек.
Французского бульдога немедленно прооперировали и достали из его желудка одиннадцать резиновых игрушек.
В организации Pet Educate предупредили, что резиновые игрушки, в том числе специальные из зоомагазинов, могут быть чрезвычайно опасными для собак.
Признаками того, что собака проглотила безделушку, являются беспокойство, одышка, удушье и вздутие живота.
"В некоторых случаях резина не причинит собаке никакого вреда, но чаще всего она может стать причиной удушья или закупорки пищеварительного тракта. Если ваша собака съела кусок резиновой игрушки, немедленно обратитесь к ветеринару. Степень опасности для вашей собаки, если она съест кусок резиновой игрушки, зависит от размера куска, типа резины и размера вашей собаки", - говорится на сайте организации.