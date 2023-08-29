Сколько получает смотрительница за котами и почему эта работа опасна

Когда Виктория лишилась любимой должности стюардессы, она не опустила руки и решила найти новое дело по душе. И ей это удалось — она устроилась кэтситтером и теперь зарабатывает на своей любви к животным. Подруги шутят, что она рискует превратиться в старую деву с 40 кошками, но сама девушка уверена, что новое дело поможет ей обрести и личное счастье. «Лента.ру» публикует ее рассказ о тонкостях необычной профессии.

© Лента.ру

Моя профессия называется модным словом кэтситтер, то есть котоняня, или зооняня. Это значит, что я слежу за животными, пока их хозяева в отъезде. Что именно нужно делать, зависит от заказчиков. Кому-то достаточно базового набора: прийти, насыпать корм, поменять воду, убрать лоток и немного поиграть с котом. Другим требуются ветеринарные манипуляции: ставить уколы, промывать глаза, обрабатывать ушки, кормить животное лекарством через шприц. Однажды приходилось следить за котом с астмой, который нуждался в ингаляторе.

Видео дня

В школе мне прочили, что я буду ветеринаром, но у меня не очень сложились отношения с химией, тянуло больше в гуманитарную сферу. Наверное, это даже хорошо, что в итоге я не стала ветеринаром: работать по профессии было бы психологически тяжело, очень жалко животных. Мне часто приходилось обращаться в ветклиники, и это всегда выбивало меня из равновесия.

Для профессии кэтситтера, я считаю, ветеринарное образование не требуется, хотя оно, конечно, может помочь. Здесь важнее желание помогать и искренняя любовь к животным. Любовь к людям тоже не помешает, потому что по работе, хочешь ты того или нет, приходится общаться с хозяевами.

«Не верилось, что кто-то доверит кота незнакомцу»

Я росла в окружении кошек и собак и люблю животных с детства. У меня нет никакого чувства брезгливости по отношению к ним. Мама рассказывала мне, что я, когда была маленькой, не могла пройти мимо кошки или собаки на улице. Если родители запрещали мне их гладить, начиналась истерика, поэтому вскоре они смирились.

Я всегда любила необычные и неофисные профессии. Раньше работала стюардессой, но потом по ряду причин осталась на земле. Сейчас подрабатываю ночным курьером.

Когда я лишилась любимой работы, то много думала о том, чем хочу заниматься, пока возила заказы по пустым дорогам. Мне не хотелось откликаться на любые вакансии лишь бы заработать. Я решила прислушаться к своим желаниям

О том, что любовь к животным можно превратить в источник заработка, я узнала благодаря интернету. Но даже размещая объявление о поиске такой работы, я не особенно верила в успех. Мне казалось нереальным, что кто-то рискнет доверить своего питомца и ключи от квартиры незнакомцу, найденному по объявлению. Но, как ни странно, мне написали.

В итоге все сложилось, хотя я и сомневалась. Свой первый заказ я получила на новогодних каникулах в этом году. С тех пор время от времени моими услугами пользуются, мне доверяют. Сейчас я и вовсе увольняюсь с подработки курьером. Во-первых, перегорела, а во-вторых, эта работа мешает кэтситтерству: совмещать ночные смены и утренние заезды к котам слишком тяжело.

«Есть навыки котоняни, которые можно прокачивать»

Для кэтситтера важно обладать неким чутьем и понимать основы зоопсихологии. При знакомстве с животным нужно присаживаться на корточки, чтобы глаза находились на одном уровне и кот не воспринимал тебя как угрозу. Подносить руку к животному можно только снизу, обязательно плавно. Говорить следует тихо с приятной интонацией. Можно переходить на шепот: коты любят шипящие и свистящие звуки, поэтому мы и зовем их «кис-кис-кис». Кот должен сам приблизиться к вытянутой руке, обнюхать ее и решить: отойти назад или продолжить контакт.

Это основные моменты, но дальнейшее поведение животного на 80 процентов зависит от его характера. Если кот не любит чужих людей, ты ничего с этим не сделаешь

Обычно хозяева предупреждают о том, что лучший друг их питомца — это одиночество. Тогда я даже не пытаюсь к нему приблизиться. А есть коты, которые легко идут на контакт. Например, на недавнем заказе, когда я подошла к животному, он сразу же улегся на спину и позволил погладить ему живот, хотя коты обычно не любят, когда их там трогают.

Есть навыки котоняни, которые можно прокачивать, они как раз связаны с ветеринарией. Мне повезло, потому что в этом у меня большой опыт. Сейчас у меня живет мейн-кун, а до этого 14 лет жил непородистый кот Персик. У него был сахарный диабет, и мне пришлось начать разбираться в лечении животных.

Я делала ему уколы инсулина, измеряла сахар в крови, и теперь могу сказать, что нет ничего проще. Кроме того, у него были и другие болезни. Я научилась подбирать питание, давать таблетки, выявлять какие-то симптомы. В ветклиниках смотрела на действия врачей и потом применяла дома. У меня даже есть мысли переквалифицироваться и начать лечить животных на дому.

«Теперь я осторожнее с котами»

Самое неприятное, с чем я сталкивалась в своей профессии, — это почти антисанитарные условия в квартирах, где живут коты. Это видно даже по шерсти питомцев. В такие моменты я начинаю жалеть животных, но понимаю, что ничего не могу сделать. Когда накрывают эмоции, я вспоминаю, что меня позвали выполнять конкретные функции, а не учить хозяев жизни.

В таких условиях я предлагаю помочь, не прося за это дополнительную плату. Могу вычесать кота, прибраться немного, чтобы коту было комфортнее. Если заводишь животное, то нужно быть готовым к тому, что от него будет много мусора. Это нормально. Недавно я просто поставила девушку-заказчицу перед фактом, что где-то пропылесосила шерсть. Даже если бы она предложила мне за это доплатить, я бы отказалась, потому что это была моя инициатива.

Однажды меня цапнул кот, который жил не в самых приятных условиях. Это произошло довольно странно: кот уже вышел на контакт, я гладила его, он спокойно мурчал, как вдруг напал на мою руку. Может, осознал, что я не хозяйка

Царапина была неглубокая, но у меня воспалилась рука. Я обрабатывала рану йодом, перекисью, но ничего не помогало. На четвертый день поднялась температура. Тогда я обратилась к врачу. Он сказал, что это инфекция, и выписал антибиотики. Я так хорошо поработала, что целых пять дней пила лекарства и ходила с перевязанной рукой. Но претензий к хозяевам у меня нет, потому что это их жизнь.

Теперь я осторожнее с котами: держу дистанцию, если не понимаю их характер, а раны, полученные во время игры, тут же обрабатываю. Тогда заражение не происходит. Век живи — век учись. Опыт постепенно приобретается и в этой профессии.

«Работаю скорее на имя, репутацию и идею»

Заказчики в основном находят меня на «Авито». Несколько человек пользовались моими услугами зоотакси через «Яндекс Услуги». Тогда я перевозила собак. Опыта ситтерства с ними у меня нет, но если меня попросят посидеть с собакой неагрессивной породы или заранее познакомят с питомцем, я с удовольствием соглашусь.

Моя любовь к животным безгранична, просто судьба сложилась так, что чаще я взаимодействовала с котами. Я также беру на передержку грызунов: крыс, хомяков, шиншилл — и такое актуально. На самом деле мне пишет очень много людей, но только 10 процентов из них выходят на дальнейшее сотрудничество.

7000 — 15 000 рублей зарабатывает кэтситтер за заказ

Сейчас, не буду приукрашивать, заказов мало. Я не так давно в этом деле и работаю скорее на имя, репутацию и идею, поэтому и доход не слишком большой. На ценообразование в первую очередь влияют те обязанности, которые я должна выполнять.

В среднем за один заказ у меня выходит от 7 до 15 тысяч. Но я планирую увеличивать масштабы. Возможно, уйду в смежную область: стану грумером, парикмахером для животных или углублюсь в фелинологию — науку об анатомии и физиологии домашних кошек и их породах.

«Друзья подшучивают насчет моей личной жизни»

Самая необычная реакция на мою профессию была у родителей. Когда я рассказала им о том, что разместила объявление о своих услугах и меня уже готовы принять люди, они уверились в том, что я не планирую возвращаться на «нормальную» работу. Знакомые реагируют положительно. Некоторые даже завидуют, что я могу зарабатывать на том, что люблю.

Близкие друзья часто подшучивают насчет моей личной жизни. Мне 29 лет, у меня нет мужа и детей, и я работаю с кошками. Все факты складываются в пазл той самой кошатницы с 40 животными в квартире