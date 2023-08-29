Живущая в Европе россиянка приготовила оливье и удивила итальянцев

Живущая в Европе российская тревел-блогерша рассказала историю о том, как она приготовила знакомым итальянцам салат оливье и получила массу комплиментов. Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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По словам россиянки, сначала она поставила небольшую миску салата на обеденный стол, где были традиционные сицилийские блюда. В итоге ее пришлось наполнять еще два раза, потому что гости постоянно брали добавку.

«Удивило итальянцев то, что салат готовят сразу в большом количестве. А также то, что есть его можно потом несколько дней», — поделилась она эмоциями.

Блогерша добавила, что гости также поинтересовались у нее, можно ли менять в салате ингредиенты и положить в него, например, прошутто вместо курицы.

Ранее российский тревел-блогер и путешественник побывал в столовой Душанбе и описал ее фразой «так я еще не обедал».