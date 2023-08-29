Женщина узнала о двойной жизни домработницы благодаря скрытым камерам в доме

Жительница китайского города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, узнала о двойной жизни домработницы благодаря тому, что установила скрытые камеры в доме. Об этом сообщает The Thaiger.

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Женщина по фамилии Ван и ее муж занимают руководящие должности и воспитывают маленького ребенка. Из-за работы супруги не могли уделять время ребенку, они решили нанять домработницу. Ван долгое время искала подходящую кандидатку и наконец наняла 20-летнюю девушку с трехлетним опытом работы с детьми. Домработница не только хорошо заботилась о ребенке, но и помогала Ван по хозяйству.

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Со временем девушка сблизилась с семьей, и Ван, довольная ее работой, начала дарить ей подарки и угощения. Однако в какой-то момент женщина начала замечать, что кто-то пользуется ее туалетными принадлежностями, а также спит на ее кровати. В этом Ван заподозрила домработницу, так как волосы, которые она находила на своей подушке, были похожи по цвету на волосы девушки. Женщина поговорила с домработницей, и та призналась, что из любопытства пользовалась ее дорогими косметическими средствами. Девушка попросила прощения и пообещала больше не трогать вещи Ван.

Несмотря на это, через некоторое время женщина обнаружила под подушкой чужое красное нижнее белье. Ван предположила, что его оставила домработница, и решила установить скрытые камеры по всему дому, чтобы проследить за ее действиями.

Спустя два дня женщина обнаружила, что девушка нарушила обещание и продолжила пользоваться ее туалетными принадлежностями. Домработница также носила одежду Ван, пока той не было дома. Более того, женщина узнала, что девушка приводила к ней в дом неизвестных мужчин. Домработница занималась с ними сексом, пока ребенок, за которым она присматривала, спал. Ван также выяснила, что девушка без разрешения устраивала вечеринки в ее доме. После того как женщина раскрыла обман домработницы, она ее уволила.