Как праздновали Рождество в институте благородных девиц

Рождество – это время чудес и радости, когда серые будни могут сиять яркими красками праздничного волшебства. Но как же отмечали Рождество в институтах благородных девиц? "Рамблер" окунет в атмосферу тех далеких времен, когда дисциплина и традиции играли огромную роль в жизни молодых дам.

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Воспитанницы этих заведений приобщались к жизненным навыкам через суровый режим и повседневные испытания. Утро начиналось рано – в 7 утра их будил будильник. Однако, даже в этой холодной и жесткой обстановке, наступление зимних праздников – Рождества и Нового года – означало особое время ожидания и радости.

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Институтская жизнь была монотонной, и каждый день походил почти идентично на предыдущей: уроки, прогулки, молитвы и спокойный сон в холодных спальнях. Все это только усиливало желание воспитанниц разорвать оковы рутины.

Подготовка начиналась заранее, и девушкам наконец-то разрешали красиво наряжаться. Отбрасывая серые форменные платья, они могли выразить себя через свои праздничные наряды. Праздничные платья девушки шили сами или с помощью родственников и классных дам. Само по себе платье не должно было быть дорогим или роскошным – стремление к скромности и отсутствие тяги к роскоши были важными чертами этой эпохи. Однако, даже в ограниченных условиях, они старались создать образ, который отражал бы праздничное настроение.

Декорирование праздничных елок тоже было особой традицией. Девушки изготавливали игрушки своими руками и соревновались за звание самого красиво украшенного дерева. Елки ставились в спальнях и залах, обрамлялись свечами и даже мерцающими лампочками после изобретения электричества.

В то время, когда повседневная пища была скудной, на праздничном столе могли появиться телятина, жареная дичь и разнообразные сладости. Благотворители специально в честь новогодних мероприятий дарили институту огромные корзины сладостей, которые девушки делили между собой.

Торжественная Рождественская служба в институтской церкви была неотъемлемой частью празднования. Воспитанницы посещали ее в светлый день Рождества, и некоторые из них даже принимали активное участие в хоре. Задушевное пение и атмосфера праздника делали этот момент особенно важным и значимым.