Мужчина выжил после двух ударов молнии

В жителя Китая дважды за пять минут ударила молния, но он смог выжить. Об этом пишет издание Oddity Central.

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Мужчина по имени Лю Нань из китайской провинции Гуйчжоу находился дома, когда в него внезапно ударила молния. Он успел увидеть только вспышку света и свалился на пол. Как только он пришел в себя, в него повторно попала молния.

Сначала Лю Нань не понял, что произошло. Когда он очнулся во второй раз, на него с ужасом смотрели его супруга и дети. Близкие вызвали мужчине скорую и его госпитализировали.

По словам врачей, из-за двойного удара молнии у жителя Китая появились ожоги третьей степени по всему телу. Сам Лю Нань порадовался своему везению остаться в живых. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.