Почему популярная телефонная будка именно красного цвета

Телефонная будка красного цвета в Великобритании является одним из неотъемлемых символов страны. Идея такого дизайна, который в настоящее время стал визитной карточкой Туманного Альбиона, имеет интересное происхождение. Подробнее - в материале "Рамблера".

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История началась в 1921 году, когда в Лондоне была представлена первая телефонная будка. Она была выполнена в виде бетонной коробки с заостренной кверху крышей, но этот дизайн не понравился горожанам и вызвал недовольство.

Чтобы исправить ситуацию, лучшие английские архитекторы, представители государственной Почты Британии и общественные организации Бирмингема были привлечены к созданию нового проекта. Среди множества представленных образцов выделялось предложение архитектора Джилза Гилберта Скотта. Он уже был известен благодаря своему творчеству, включая дизайн электростанции Баттерси, которая впоследствии стала знаменитой благодаря обложке одного из альбомов Pink Floyd.

Созданная им будка, известная как К2, имела металлическую конструкцию полностью красного цвета с покатой крышей и стеклянными стенами, украшенными королевской короной. Внутренний свет позволял пользоваться будкой даже в ночное время.

Во время работы над проектом Скотт был вдохновлен мавзолеем, построенным антикваром и архитектором Сэром Соуном в память о своей жене. Это вдохновение прослеживается в сходстве форм и параметров.

Выбор красного цвета для будок был обоснован решением Лондонского Почтового управления. Они настаивали на ярком красном цвете, чтобы будки были хорошо видны издалека. Несмотря на предложения о серебристых или сине-зеленых вариантах, цвет остался красным.