Период правления королевы Виктории в Англии считался одним из самых жестоких в истории страны. Поэтому неудивительно, что такая безобидная профессия как пекарь в то время была одной из самых опасных.

При Викторианской Англии XIX века профессия пекаря считалась одной из самых опасных и вредных для здоровья. Это было обусловлено тяжелыми условиями труда, постоянным воздействием высоких температур, мучной пыли, а также травмоопасностью.

В результате пекари часто страдали от проблем с дыханием, суставами, получали ожоги и порезы. Их средняя продолжительность жизни была значительно ниже, чем у представителей других профессий того времени.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Siberianteacher.