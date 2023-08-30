Нельзя играть свадьбу и смотреться в зеркало: приметы на 30 августа
30 августа православные верующие вспоминают святого Мирона, служившего пресвитером в Ахаии. Согласно легенде, игемон Антипатр пытался предать Мирона страшной смерти – он бросал его на растерзание диким зверям и в раскаленную печь. Однако Мирону всегда удавалось уцелеть и даже остаться невредимым.
В конце концов, Антипатр убил самого себя, не в силах справиться с собственным бессилием.
В народе сегодняшний день именуют днем Мирона Ветрогона. Считается, что сегодня дуют особенно сильные ветра.
Подробнее о том, что нельзя делать 30 августа, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 30 августа
Сегодня неблагоприятный день для того, чтобы свататься, делать предложение руки и сердца, а также признаваться в романтических чувствах. Если пойти на это, отношения будут обречены на неудачу.
Нельзя долго смотреться в зеркало – нечисть может украсть вашу красоту.
Опасно гадать и проводить магические ритуалы. Так вы рискуете изменить свою судьбу в худшую сторону.
30 августа нельзя поднимать вещи с земли. Особенно на перекрестках и возле них. Найденные предметы могут навести на вас порчу.
В день Мирона Ветрогона запрещено делать крупные покупки.
Наши предки старались не ходить 30 августа на кладбища, а также в церковь.
В день Мирона Ветрогона запрещено ругаться и произносить любые непристойные выражения.
Приметы
Если 30 августа утром роса или туман, грядет хорошая погода.
Красный восход предрекает ветреную погоду, а если солнце заходит в облака, быть ненастью.
Сильное мерцание звезд говорит о грядущем ясном дне. Темные тучи – к долгому ненастью.
Если заря золотистая, скоро будет тепло.
Иней – предвестник урожая в следующем году.
Утро теплое и солнечное – к ранней весне.
Сон в ночь на 30 августа указывает на душевное состояние человека. Если приснилось нечто страшное и негативное, значит, в душе накопилось много зла и обид, от которых нужно избавиться.