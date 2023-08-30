Какие «славянские» продукты пугают европейцев

"Щи да каша - пища наша", - говорит известная русская пословица. Несомненно, рацион обычного жителя Руси всегда был прост и лишен разнообразия. Тем не менее, как в прошлом, так и в настоящем, в него входит множество продуктов, которые не пользуются популярностью в Европе или США. Более того, у некоторых жителей Запада они могут вызвать отвращение и рвотный рефлекс.

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Холодец и заливное

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Ян Фельтен, повар, который готовил еду для Петра I, вспоминал, что каждый день царь требовал на завтрак холодец с квашеной капустой и солеными огурцами. Несмотря на то, что студень всегда считался простой крестьянской пищей, повар всегда угождал царю.

Кстати, холодец или студень - это мясной бульон, который сгустился до состояния желе с кусочками мяса. Важно отметить, что холодец не следует путать с заливным, где желеобразная консистенция достигается за счет использования желеобразующих веществ, таких как желатин и агар-агар.

Холодец известен на Руси с XVI века. Похожие блюда есть в молдавской, грузинской, польской и балканской кухнях. Аналог имеется и в немецкой — зельц. Правда, современные немцы не очень любят это древнее блюдо, да и среди других европейцев его ценителей найдется немного.

Гречка

По-видимому, гречку завезли в Европу монголо-татары, недаром там ее называют «татарским зерном», «татаркой». На Русь она попала с греческими монахами — отсюда и название. В XVI-XVIII веках крупа была популярна в Европе за свою скороспелость. Ее даже прозвали «стодневным растением» за то, что урожай можно было собирать уже через три месяца после посева.

Но в XIX веке посевные площади гречихи значительно уменьшились. Дело в том, что раньше ее высаживали на бедных почвах, где это неприхотливое растение хорошо росло. Но с появлением удобрений появилась возможность выращивать на малоплодородных почвах пшеницу, кукурузу и ячмень. А вот в России гречку полюбили. За питательность ее называли «богатырской крупой».

К слову, гречка была частым гостем не только крестьянских столов и солдатских котлов. Любил ее и граф Суворов, который частенько потчевал кашей и приглашенных высокородных господ.

Сало

Сало появилось еще в Древнем Риме, как дешевая и питательная пища для рабов, гладиаторов и солдат. Но римская империя исчезла, а традицию потребления этого простого и питательного продукта сохранили в основном только славяне. Причем в разных видах: соленое, копченое, вареное, а также в виде шкварок (мелких обжаренных кусочков) и бутербродной пасты — смальца.

Впрочем, в отличие от вышеперечисленных продуктов, европейцы тоже не против побаловаться салом, только называют его на свой манер — беконом и шпиком.

Сметана

Сметана считается характерным для восточнославянской кухни продуктом, который, впрочем, употребляют и в Прибалтике, и в Восточной Европе, и в Скандинавии, а также на Балканах и в США. Вот только называют сметану там на свой лад — крем-фрешем или кислыми сливками.

Лесные грибы

Большинство грибов, которые мы привычно собираем и употребляем в пищу, по европейской классификации считается ядовитым. Там предпочитают культивируемые шампиньоны, вешенки или шиитаке, которые можно употреблять в пищу после минимальной термической обработки или вовсе без нее.

Вяленая рыба