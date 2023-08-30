Почему нельзя спать ногами к двери

Приметы и суеверия по сей день остаются неотъемлемой частью жизни человека. Кто-то игнорирует их и смеется над теми, кто всерьез верит в приметы. А кто-то, напротив, придают суевериям колоссальное значение.

© Unsplash

Многие приметы связаны со сном. Одна из них гласит, что спать ногами к двери нельзя. Но откуда возникло это суеверие?

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Суеверия

Согласно одной из версий, которая уходит корнями в далекое прошлое, древние народы (в числе которых славяне и скандинавы) были уверены, что во сне человек приближается к состоянию, подобному смерти. И благодаря этому у людей во сне появляется возможность соприкоснуться с потусторонним миром. Наши предки верили, что по ночам душа покидает тело и отправляется в мир сновидений.

Дверь, в свою очередь, в славянской и в скандинавской мифологии, считалась порталом в потустороннее измерение. Памятуя об этом, люди считали, что, если человек спит ногами к двери, он может увидеть выход. Душа такого человека может покинуть тело, выйти в дверь и не вернуться, после чего спящий погибнет.

Вдобавок к этому в древней мифологии есть упоминания о том, что дверь открывает ворота в темное царство, где господствуют злые силы. Ночью они могут прийти и завладеть душой спящего.

Наши предки считали, что ночные кошмары снятся преимущественно тем людям, которых ночью потревожила нечисть.

И наконец, если верить другому суеверию, то ногами в дверь, как правило, выносят покойников. А значит, если спать в таком положении, можно привлечь смерть.

Фэншуй

Фэншуй – это даосская практика символического освоения пространства. Адепты фэншуя уделяют большое внимание расположению предметов в доме. Считается, что интерьер "по фэншую" может принести счастье, деньги и благополучие. А если в доме фэншуй отсутствует, это, напротив, может привести к неудачам.