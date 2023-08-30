Беби-морковь – так называют разновидность моркови с маленькими корнеплодами, которая стала популярной в последние годы. Такую морковь продают в очищенном виде в упаковках по несколько штук.

Название беби-морковь появилось благодаря небольшому размеру корнеплодов, напоминающих морковку для маленьких детей.

Идея продавать такую морковь принадлежит фермеру Майку Юросеку из Калифорнии.

В начале 1980-х годов выращивание моркови в Калифорнии было нерентабельным, ведь более половины урожая пропадало из-за непривлекательного внешнего вида. Но в 1986 году фермер Майк Юросек, уставший ежегодно выбрасывать тонны овощей, придумал что-то новое. Вместо того, чтобы выбрасывать некрасивую морковь, он решил использовать ее лучшие части.

Он изобрел аппарат, который нарезал морковь на одинаковые куски длиной 5 сантиметров – стандартный размер беби-моркови, сохранившийся до сих пор. Затем эти куски отправлялись в картофелечистку, которая выдавала очищенную гладкую морковь одинакового размера.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Odditov.