Сколько золота содержит тело человека

Золото - благородный металл, который всегда привлекал внимание человечества своей красотой и ценностью. Но мало кто задумывался о том, что золото также присутствует в нашем организме.

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Исследования показывают, что золото присутствует в организме человека в незначительных количествах. Согласно исследованию, проведенному в 2014 году учеными из Швеции, в среднем взрослый человек содержит около 0,2 миллиграмма золота в своем организме. Это невероятно малое количество, но все же оно демонстрирует присутствие золота в нашем организме.

Однако следует отметить, что концентрация золота в различных тканях и органах может значительно различаться. Например, исследование, проведенное в 2018 году в Японии, показало, что волосы содержат больше золота, чем другие ткани. Ученые обнаружили, что волосы могут содержать от 0,3 до 1,5 миллиграмма золота на килограмм веса. Это связано с тем, что золото может проникать в волосы через пищу или воздух.

Кроме того, золото также присутствует в крови человека. Исследование, проведенное в 2016 году в Швеции, показало, что концентрация золота в крови составляет около 0,1 нанограмма на миллилитр. Это крайне низкое значение, но все же подтверждает наличие золота в нашей жидкости жизни.

Однако, не следует забывать, что концентрация золота в организме может изменяться в зависимости от различных факторов, таких как питание, окружающая среда и наследственность. Некоторые люди могут иметь более высокую концентрацию золота в своем организме, чем другие.