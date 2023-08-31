Турист заплатил более 300 тысяч рублей за мешок гальки

Туриста из Франции оштрафовали в Италии за попытку провезти мешок гальки, собранной на пляже в Сардинии. Об этом пишет издание The Local.

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Мужчина попытался украсть 41 килограмм гальки с пляжа Лампиана, спрятав их под вещами в багажнике машины.

Чтобы защитить окружающую среду от туристов, в 2017 году в Италии был принят закон, согласно которому вывоз с Сардинии камней, гальки и песка запрещен. За это полагается крупный штраф в размере от 500 до 3 тысяч евро. Как отмечали местные власти, принять закон было необходимо, так как некоторые увозят с пляжей камни в промышленных масштабах.

Таможенники нашли у французского туриста мешок с галькой, и теперь ему придется заплатить 3 тысячи евро - более 300 тысяч рублей.