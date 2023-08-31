Нельзя есть мясо и ходить по траве: приметы на 31 августа

31 августа православные люди отдают дань памяти святым мученикам Флору и Лавру, которых на Руси считали покровителями лошадей.

Поэтому в народе этот день прозвали Лошадиным праздником.

О приметах, связанных с этим днем, а также о традициях и запретах читайте в материале «Рамблера».