$95.93+0.22104.45+0.97

Нельзя есть мясо и ходить по траве: приметы на 31 августа

31 августа православные люди отдают дань памяти святым мученикам Флору и Лавру, которых на Руси считали покровителями лошадей.

Нельзя есть мясо и ходить по траве: приметы на 31 августа
© Unsplash

Поэтому в народе этот день прозвали Лошадиным праздником.

Видео дня

О приметах, связанных с этим днем, а также о традициях и запретах читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 31 августа

  • В день Флора и Лавра ни в коем случае нельзя обижать животных, особенно лошадей. Лошадей наши предки даже освобождали от работы, всячески обхаживали их и кормили вкусной едой.
  • Сегодня не стоит есть мясо: согласно верованиям, это может привлечь несчастья.
  • Нельзя смахивать рукой со стола крошки: это действие приведет к бедности.
  • Ссоры и конфликты в день Флора и Лавра, даже самые незначительные, повлекут за собой усложнение отношений.
  • Необходимо отказаться в Лошадиный праздник от темной одежды, в противном случае вас ожидают проблемы.
  • Не стоит ходить по траве: наши предки верили, что в этот день ее шелест может предсказать будущее.
  • Нельзя отлынивать от работы, иначе можно лишиться заработка.
  • 31 августа нельзя кардинально менять свою жизнь: выходить на новое место службы, играть свадьбу, делать предложение и т.п., поскольку это, скорее всего, не увенчается успехом.

Что можно делать 31 августа

  • Если есть возможность, день хорошо провести вдали от дома: отправиться за город или в путешествие, поскольку это даст возможность набраться сил.
  • Прогнать из дома негатив поможет уборка и время с семьей.
  • Хороший день, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое. На Руси женщины в Лошадиный праздник обычно пекли пироги в форме подковы или лошадиного копыта и дарили близким на счастье.
  • Уделить время и внимание животным: считалось, что это привлечет в дом удачу и счастье.
  • Помогать бедным и обездоленным. Причем важна не только материальная помощь, но и дельный совет.

Почему нельзя спать ногами к двери

Народные приметы 31 августа

  • Низкие облака в день Флора и Лавра — к дождю.
  • Ночью много ярко сияющих звезд — скоро сильно потеплеет.
  • Если же закат в этот день ярко-красный, значит, грядет похолодание.
  • Свежий и будто прозрачный воздух в Лошадиный праздник предвещает ненастье.
  • Услышать кукушку в этот день — к долгой жизни.
  • Если в доме кошка с собакой сцепились — в семье будет ссора.
  • Лошадь фыркает — жди дождей.
  • Сон, приснившийся в ночь на Флора и Лавра может рассказать о событиях, которые ожидают в ближайшем будущем.
  • Если домашние животные в этот день проявляют агрессию, значит, скоро наступят холода.