Нельзя есть мясо и ходить по траве: приметы на 31 августа
31 августа православные люди отдают дань памяти святым мученикам Флору и Лавру, которых на Руси считали покровителями лошадей.
Поэтому в народе этот день прозвали Лошадиным праздником.
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О приметах, связанных с этим днем, а также о традициях и запретах читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 31 августа
- В день Флора и Лавра ни в коем случае нельзя обижать животных, особенно лошадей. Лошадей наши предки даже освобождали от работы, всячески обхаживали их и кормили вкусной едой.
- Сегодня не стоит есть мясо: согласно верованиям, это может привлечь несчастья.
- Нельзя смахивать рукой со стола крошки: это действие приведет к бедности.
- Ссоры и конфликты в день Флора и Лавра, даже самые незначительные, повлекут за собой усложнение отношений.
- Необходимо отказаться в Лошадиный праздник от темной одежды, в противном случае вас ожидают проблемы.
- Не стоит ходить по траве: наши предки верили, что в этот день ее шелест может предсказать будущее.
- Нельзя отлынивать от работы, иначе можно лишиться заработка.
- 31 августа нельзя кардинально менять свою жизнь: выходить на новое место службы, играть свадьбу, делать предложение и т.п., поскольку это, скорее всего, не увенчается успехом.
Что можно делать 31 августа
- Если есть возможность, день хорошо провести вдали от дома: отправиться за город или в путешествие, поскольку это даст возможность набраться сил.
- Прогнать из дома негатив поможет уборка и время с семьей.
- Хороший день, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое. На Руси женщины в Лошадиный праздник обычно пекли пироги в форме подковы или лошадиного копыта и дарили близким на счастье.
- Уделить время и внимание животным: считалось, что это привлечет в дом удачу и счастье.
- Помогать бедным и обездоленным. Причем важна не только материальная помощь, но и дельный совет.
Народные приметы 31 августа
- Низкие облака в день Флора и Лавра — к дождю.
- Ночью много ярко сияющих звезд — скоро сильно потеплеет.
- Если же закат в этот день ярко-красный, значит, грядет похолодание.
- Свежий и будто прозрачный воздух в Лошадиный праздник предвещает ненастье.
- Услышать кукушку в этот день — к долгой жизни.
- Если в доме кошка с собакой сцепились — в семье будет ссора.
- Лошадь фыркает — жди дождей.
- Сон, приснившийся в ночь на Флора и Лавра может рассказать о событиях, которые ожидают в ближайшем будущем.
- Если домашние животные в этот день проявляют агрессию, значит, скоро наступят холода.
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