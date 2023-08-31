Когда мы смотрим на ночное небо, то почти всегда видим яркую Луну. Однако она не только радует нас своей красотой, но и влияет практически на все процессы, происходящие на Земле.

Луна оказывает сильное воздействие на все живое, даже не смотря на то, что находится на расстоянии в 384 403 километров от нас.

Спутник своим гравитационным полем стабилизирует ось вращения Земли, что в свою очередь влияет на атмосферное давление, смену времени суток, климата и времен года.

Без Луны Земля начнет вращаться быстрее и в результате дестабилизируется, что приведет к катастрофическим изменениям, по большей части несовместимыми с жизнью.

Подробнее о том, что произойдет с Землей, если пропадет Луна, рассказал в своем видео блогер @Kikbrains.