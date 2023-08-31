Три истории о пациентах ветклиник

«Мы настояли на том, чтобы кота оставили в клинике хотя бы на сутки. Отпускать Тини с хозяином было страшно, ну и наблюдение за состоянием точно не помешало бы. Поэтому после капельницы с мочегонным, чтобы ускорить процесс выведения наркотика из организма, и выпаивания сорбентами, поместили его в клетку. Но тогда еще не знали, что нас ждет.



Всю ночь Тини не давал спать никому, он постоянно просил есть, тыкался мордой во все стены и буквально выгрызал замок бокса. Нам пришлось отнести его в чулан вместе с клеткой, выделив для наблюдения за ним отдельного санитара, потому что многие животные, его соседи, отходящие от наркоза или очень слабые, были напуганы. Но он умудрился достать всех и там. В какой-то момент Тини решил, что хочет выступить и начал мяукать. Другие котики его поддержали. Так около часа мы слушали самый настоящий хор кошачьих, наперебой мяукающих так, что было слышно даже на улице.



Каково было наше удивление, когда кот-наркоман в какой-то момент устал или, скорее всего, просто «отошел», и буквально за пару минут уснул на коленях взявшего его на руки санитара.



Утром перед нами был совсем другой кот – тихий, нежный и немного пугливый. Хозяину его мы отдали в обед, пригрозив обратиться в полицию, если он не придет на повторный прием или если ситуация повторится», – рассказала Оксана.