Медведь пришел к рыбакам в Мурманской области и попал на видео

Бурый медведь вышел к рыбакам в Мурманской области. Видео с диким зверем опубликовали в группе "Мурманский берег" во "ВКонтакте".

Ролик засняли мужчины, которые рыбачили на Кольском полуострове. Животное прошлось между деревьями, а затем сел на землю недалеко от рыбаков и начал наблюдать за ними.

Автор видео предположил, что медведю стало скучно одному в лесу, поэтому он вышел к людям посмотреть.

В комментариях люди испугались за рыбаков, написав, что с дикими зверем стоит быть аккуратнее, на что мужчина ответил, что это "обычное дело".

"Просто нет слов! Вот это вы смелые!!!", "Ничего себе у вас выдержка", - восхитились подписчики группы.