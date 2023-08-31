Почему сидящих на проводах птиц не бьет током

Вы могли не раз замечать, как птицы спокойно садятся на провода. Линии электропередач становятся не только удобным местом для посиделок, но и хорошим спасением от кошачьих лап. Однако, как известно, провода находятся под напряжением и могут ударить током любого, кто их коснется.

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Тогда почему птицы остаются целыми и невредимыми? На этот вопрос «Рамблер» отвечает в материале.

Током принято называть упорядоченное движение электрических заряженных частиц между точками с разными потенциалами. А напряжение, под которым находятся провода, — это разность тех самых потенциалов. Дело в том, что птицы обычно садятся на места провода, где разница потенциалов попросту отсутствует. Это значит, что животные находятся там, где напряжения практически нет.

Сидя на проводе, птицы приобретают его потенциал. По сути, они становятся небольшим ответвлением провода. Но птицы окружены воздухом, и потому току больше некуда течь, кроме как обратно в провод. А поскольку расстояние между птичьими лапками очень маленькое, то ток, который проходит через пернатых, оказывается слишком слабым и уже не способен им навредить.

При этом если бы расстояние между лапами птицы составляло метр, то такие посиделки обернулись бы трагическим исходом. Кроме того, если птицы, которые уже сидят на проводе, ненароком коснутся металлической части опоры, другого провода или нависшей ветки дерева, они точно так же моментально погибнут. Такое часто случается с крупными видами, например аистами, которые случайно задевают кабели большими крыльями.

Во всех случаях возникает большая разница потенциалов, которая и приводит к печальным последствиям.