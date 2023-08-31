Зачем нужно смотреть видео с котами

Психолог Галеева заявила о пользе просмотра видео с котами
Психолог Гуля Галеева заявила, что просмотр видео с забавными животными, в том числе с котами и собаками, снижает уровень стресса.
«Когда мы видим кота, который играет, прыгает или просто спит, это вызывает у нас чувство счастья и умиления. Положительные эмоции, полученные от просмотра, улучшают настроение», — сказала она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Как отметила эксперт, это позволяет отвлечься от повседневных забот и насладиться моментом.
«Кроме того, видео с котиками могут вызвать у нас чувство ностальгии, ведь все мы в какой-то момент жизни имели дело с этими животными», — добавила Галеева.
Ранее нейропсихолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова заявила, что домашние животные помогают владельцам справиться с апатией и стрессом.