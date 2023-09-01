В США нашли сбежавшего из дома 10 лет назад кота

В Америке нашли потерявшегося 10 лет назад кота. Питомца по кличке Боб обнаружили в 2 000 километрах от дома, сообщает издание The New York Post.

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Последний раз хозяйка Кэрол Холмс видела Боба в 2013 году: тогда он отправился на очередную прогулку по окрестностям. Однако время шло, а кот так и не возвращался. Спустя некоторое время Кэрол забила тревогу и обратилась за помощью к волонтерам. Поиски продолжались целое десятилетие.

В августе этого года женщина получила по электронной почте письмо, в котором сотрудники ветеринарной клиники сообщали ей об обнаружении Боба. Его удалось идентифицировать благодаря чипу.

"Мне бы очень хотелось, чтобы Боб поделился историей о своей жизни за последнее десятилетие", – приводятся слова его владелицы.

Кота обнаружили в Северной Каролине, которая находится на расстоянии примерно 2 000 километров от его дома.