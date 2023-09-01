Стала известна судьба медведя, застрявшего головой в бидоне

Стала известна судьба приморского медведя, застрявшего головой в бидоне
Как рассказывали местные жители, медведь уже давно повадился ходить на пасеки и дворы в поисках пропитания. Они предполагали, что он засунул голову в пластиковый бидон, пытаясь полакомиться медом.
В результате животному почти неделю пришлось выживать без еды и воды. Очевидцы сразу же сообщили о попавшем в беду животном в полицию, охотнадзор, в дирекцию нацпарка «Земля леопарда».
Поиски велись несколько дней, и наконец охотоведам удалось поймать медведя и освободить его. Процесс прошел без происшествий или травм, пишет UssurMedia. Медведя выпустили в лес в районе Виневитино.