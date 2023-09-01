Зачем на самом деле десантники разбивают бутылки о голову

«Вообще это всё показуха, чтобы все видели суровость и силу русских вояк. Как каратисты на выступлениях ломают доски, так в армии разбивают кирпичи. А у ВДВ это уже стало фишкой. Учат разбивать именно кирпичи, а бутылки — это уже самодеятельность».