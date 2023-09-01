Почему французский король считал себя стеклянным

Поведение короля Франции Карла VI отличалось немалым количеством странностей. Например, правитель был уверен, что он полностью состоит из стекла. Не зря за ним даже закрепилось прозвище — Безумный.

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Подробнее о короле и его причудах — в материале «Рамблера».

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Когда Карл VI был еще юным, его часто описывали как доброго и щедрого человека, однако чем старше он становился, тем сильнее проявлялось его психическое заболевание. Все дело в том, что в молодом возрасте правитель перенес лихорадку, от который так и не смог оправиться. После этого у него довольно часто стали возникать вспышки гнева.

Однажды король отправился на охоту в лес Ле-Ман, где его настиг первый настоящий приступ безумия. Внезапно он накинулся с мечом на своего пажа и воинов, которые находились поблизости. В приступе беспричинного гнева Карл VI убил их, а потом, придя в себя, долго раскаивался перед семьями погибших.

Через год безумие короля усилилось. На это повлияло событие, которое вошло в историю под названием «Бал объятых пламенем». Однажды Карл VI решил организовать праздник, на котором шесть человек разыграли шуточное представление, а в их числе — и сам король. Они оделись в лохмотья, которые напоминали одежду дикарей, и вышли на сцену с факелами. Одеяния были сшиты из льняной ткани, пропитанной смолой, а потому даже одна маленькая искорка могла с легкостью воспламенить их.

Так и произошло: один из «дикарей» случайно воспламенился от факела, и огонь охватил практически всех участников представления.

Вид горящих людей лишь ухудшил состояние Карла. Он стал чаще впадать в гнев, начал отрицать принадлежность к королевской семье.

Кроме того, во время очередного приступа король стал уверять остальных, что на самом деле его тело полностью состоит из стекла и он может в любом момент разбиться. Правитель не разрешал другим людям к себе прикасаться и даже вставлял в свою одежду железные прутья. Все дошло до того, что Карл, так сильно боясь разлететься на осколки, перестал мыться и менять одежду. В результате этого у него развилась кожная болезнь и появились вши.