Самый страшный год в русской истории: когда на самом деле он был

При всей своей величественности, история России несет в себе множество трагических периодов. Один из таких периодов - Смута, который длился с 1598 по 1613 год, а по мнению некоторых историков, даже до 1618 года. Однако даже в этом общем неблагоприятном времени, ученые выделяют особенно неудачный год. Известный профессор Руслан Скрынников считает, что самым страшным годом в российской истории был 1604 год, и вот почему…

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«Великий голод»

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В отечественной истори период с 1601 по 1603 годы известен как "Великий голод". Причиной этого катастрофического события считается извержение перуанского вулкана Уайнапутина, которое произошло зимой 1600 года. Из-за огромного количества пепла, выброшенного в атмосферу, следующий год стал холодным и дождливым, а уже в ранней осени наступили заморозки, полностью уничтожившие остатки урожая. Кроме того, роль в этом сыграл также Кризис позднего Средневековья, который проявился в перенаселении и неэффективной модели хозяйства.

Полынь да лебеда — крестьянская еда

Климатическая аномалия продолжалась три долгих года. Так что правящий тогда Борис Годунов даже вынужден был начать раздачу зерна из царских запасов. К сожалению, проблемы это не решило. Многие крестьяне бросали свои хозяйства, скот и детей и уходили в Москву, еще более провоцируя неурожай и голод. По свидетельству русского богослова Авраамия Палицына, от голода и болезней — а на Руси началась эпидемия чумы — только в столице погибло свыше 150 тысяч человек. Доведенные до крайности люди ели скот, собак и кошек, питались навозом. также отмечались массовые случаи людоедства. В поисках пропитания крестьяне переезжали в малонаселенные регионы страны: низовья Дона, Волги, Яика и в Сибирь.

Разгар Смуты

После трех лет голода ничего хорошего страну не ждало. Тем более, что следующий — 1604-й — год не стал более благополучным. Аномальные холода продолжились, даже летом шел снег, на улицах лежали сугробы, а Москва-река оставались замерзшей. Начались волнения и восстания. На Москву двинул свое войско самозванец Лжедмитрий I. А в российских землях «лихие» люди стали собираться в банды, грабившие и убивавшие как случайных прохожих, так и жителей сел и деревень. Каждый выживал, как мог.