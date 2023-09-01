Ужасу в Беслане 19 лет: как спустя годы сложилась судьба заложников

1 сентября в Северной Осетии начинается не с праздничных линеек, а с Дней памяти по жертвам теракта в Беслане. Ровно 19 лет назад отряд боевиков захватил бесланскую школу № 1 и удерживал детей и взрослых в заложниках три дня. В трагедии погибли 333 человека, выжившие же до сих пор вспоминают тот сентябрь с болью и страхом. «ФедералПресс» рассказывает их истории.

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«Врачи успевали только откачивать», Эльвира Туаева

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Эльвира Туаева 1 сентября 2004 года отправилась на линейку в школу вместе с сыном, пятиклассником Артуром, и дочерью, семиклассницей Кариной. Все три дня семья без воды и еды выживала в злополучном спортзале. После первого взрыва Эльвиру контузило, и она потеряла детей из виду.

«Первой нашли Карину. Ее муж узнал по сережкам, да и лицо было почти целым. Дочку привезли домой. Когда я очнулась, муж пришел в палату, сел на кровать и говорит: «Карины больше нет». <...> Артурчика мы еще долго искали по всем больницам. Все же какая-то надежда теплилась, что он жив и я скоро его увижу. А потом меня спросили: «Ты сможешь в морг поехать?» Я понимала, что меня ждет», – пересказывала события страшных дней Эльвира Туаева в интервью РИА «Новости».

Эльвира вспоминает, что первое время не могла оправиться от трагедии ни физически, ни психологически. Отказывалась от еды, не вставал с постели, ни с кем не разговаривала. В какой-то момент женщину забрали в больницу – «врачи только успевали откачивать».

Сейчас Эльвира – участница комитета «Матери Беслана». Вместе с другими женщинами она добивается особого статуса и социальной помощи для пострадавших в терактах и помогает людям, которые потеряли детей в аналогичных жутких трагедиях.

Боролась за выживание почти 20 лет, Марина Дучко

Еще одна трагичная история выживания после Беслана – у Марины Дучко. 1 сентября женщина пришла на линейку в школу № 1 вместе со своими родными: сыном, матерью и сестрой.

Семья провела на полу в спортзале три жутких дня, как и другие заложники. Во время одного из взрывов Марину ранило в спину. У женщины отнялись ноги, и она осталась лежать на полу с погибшими. Выжить удалось чудом – вовремя подоспели спасатели. Семья Марины тоже осталась цела.

Уже после трагедии началась долгая борьба за выживание. Как вспоминала Марина в беседе с «Коммерсантом», за несколько лет ей не удавалось добиться ни операций, ни реабилитации. Лишь в середине 2010-х годов женщину начали определять в санатории, обследовали в профильных медцентрах – семье содействовали комитет «Матери Беслана», благотворительные фонды, независимые журналисты.

Тем не менее женщина осталась навсегда прикованной к инвалидному креслу – время на полноценную реабилитацию было упущено. В 2021 году состояние Марины ухудшилось: обострились воспалительные процессы в тазовых костях. 28 ноября 2022 года, спустя 18 лет изнурительной борьбы, она скончалась.

Выжил и сам спасает людей, Георгий Ильин

Георгий Ильин пережил бесланский теракт ребенком. Для семилетнего мальчика это была вторая школьная линейка, на нее он пришел с двоюродной сестрой и двумя маленькими племянниками. Все три дня до штурма семья сидела в страхе, воды не хватало, никто не понимал, что с ними будет.

Уже во время взрыва мальчик на несколько секунд потерял сознание, а очнувшись, бросился бежать под пулями. Уже потом спецназовцы вынесли Георгия из здания и передали врачам: ногу парня почти разорвало осколками. Фото мальчика, который кричит от боли с ужасом в глазах, печатали тогда во всех мировых СМИ, а позднее оно стало эскизом для памятной скульптуры в государстве Сан-Марино.

После трагедии парень успешно доучился в школе и поступил в Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию – чтобы спасать жизни. Уже будучи медиком Георгий снова попал в СМИ. В разгар пандемии коронавируса молодой человек работал в карантинной зоне Республиканской клинической больницы Северной Осетии. Как рассказал сам Георгий «Российской газетой», работать в «красной зоне» вызвался сам одним из первых – «разве пережившего Беслан может что-то испугать?»