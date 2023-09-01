«Не открывай рот — холодно»: обнаружена связь между особенностями языков и климатом
Звуковой строй языка связан с климатом, в котором живет народ, на нем говорящий — показало новое исследование ученых Университета Нью-Мексико (США). Научная статья вышла в Frontiers in Psychology.
Авторы оценили условия окружающей среды, такие как влажность, высота над уровнем моря и температура, осадки и плотность растительности и то, как все это влияет на язык. В выборку попала фонетика более 1000 языков со всего мира.
«Одно из предложений состоит в том, что на большой высоте вы, например, за хотите сохранить влагу в голосовом аппарате, поэтому скорее будете использовать звуки, которые не требуют широко открывать рот. Это тот тип звука, при котором голосовые связки закрыты, поэтому вы изолируем воздух, находящийся во рту», — сказал один из авторов исследования Ян Мэддисон.
Некоторые из ключевых выводов: в регионах, где больше влажность и выше температура, в языках чаще используют гласные и реже — согласные звуки; в языках людей, живущих высокогорных районах, больше взрывных согласных; чем более влажным является климат, тем более сложные системы тонов в языках.
«Есть исследования пения птиц, которые показывают, что птицы, живущие в городах, склонны повышать тон своих песен, чтобы перекрыть фоновый шум автомобилей и тому подобного. Мы знаем, что некоторые виды действительно адаптируются к этим относительно недавним изменениям, но продолжительность жизни птиц намного меньше, чем продолжительность жизни человека», — сказал Мэддисон.