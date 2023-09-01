Обнаружена связь между особенностями языков и климатом

«Одно из предложений состоит в том, что на большой высоте вы, например, за хотите сохранить влагу в голосовом аппарате, поэтому скорее будете использовать звуки, которые не требуют широко открывать рот. Это тот тип звука, при котором голосовые связки закрыты, поэтому вы изолируем воздух, находящийся во рту», — сказал один из авторов исследования Ян Мэддисон.