Самойлов день: что нельзя делать 2 сентября

Православные верующие 2 сентября чтят память ветхозаветного пророка Самуила, который жил на Земле задолго до рождения Христа. Самуил был одним из последних израильских судей. Народ знал его как одного из самых мудрых и справедливых людей. Самуил с детства обладал даром предвидения и всегда старался помогать людям. В народном календаре этот день отмечен как Самойлов.

На Руси в Самойлов день было принято особо почитать сильный пол. Женщины благодарили своих мужей за физический труд и старались как можно больше угодить супругам 2 сентября. С самого утра хозяйки отправлялись в лес за грибами и ягодами, делали заготовки, угощения. Главным блюдом в этот день считалась картошка с грибами. Стол всегда в Самойлов день ломился от еды – наши предки верили, что таким образом можно насытиться на весь год.