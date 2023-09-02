Самойлов день: что нельзя делать 2 сентября
Православные верующие 2 сентября чтят память ветхозаветного пророка Самуила, который жил на Земле задолго до рождения Христа. Самуил был одним из последних израильских судей. Народ знал его как одного из самых мудрых и справедливых людей. Самуил с детства обладал даром предвидения и всегда старался помогать людям. В народном календаре этот день отмечен как Самойлов.
На Руси в Самойлов день было принято особо почитать сильный пол. Женщины благодарили своих мужей за физический труд и старались как можно больше угодить супругам 2 сентября. С самого утра хозяйки отправлялись в лес за грибами и ягодами, делали заготовки, угощения. Главным блюдом в этот день считалась картошка с грибами. Стол всегда в Самойлов день ломился от еды – наши предки верили, что таким образом можно насытиться на весь год.
Что нельзя делать в этот день
- 2 сентября считалось крайне плохой приметой грустить, плакать и тосковать. Согласно поверьям, все слезы, пролитые в этот день обернутся бедами для всей семьи.
- Также нехорошим знаком считалось приносить в Самойлов день в дом питомца – вместе с ним в вашу жизнь придут слезы и несчастье.
- Приметы гласят, что если кто-то из домочадцев 2 сентября подстрижет ногти, финансовые дела пойдут очень неудачно.
- В Самойлов день не стоит трогать копилку или кошелек с отложенными деньгами – в противном случае, накопить запланированное не получится.
Погодные приметы:
- Рябина уже поспела – осень будет мокрой и дождливой.
- Журавли устремились на юг – холода близко.
- Солнце садится в туман – впереди дождливые дни.