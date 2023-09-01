Одинокая 30-летняя женщина поскользнулась и застряла под диваном

Одинокая жительница британского города Колчестер, графство Эссекс, попыталась в одиночку выбросить диван и застряла под ним. Об этом сообщает Daily Mail.

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30-летняя Сара Азиз решила избавиться от старого дивана в своем доме и спустить его вниз по лестнице для последующей утилизации. Женщина взялась за дело с мыслью: «Не нужен мне мужчина для этой работы».

Британка увлеклась и преодолела половину пути, но в какой-то момент диван застрял между стеной и перилами лестницы. Пытаясь высвободить мебель, Азиз поскользнулась и упала. В результате она оказалась заблокированной под тяжелым предметом мебели на полтора часа.

В бюстгальтере у Сары был спрятан мобильный телефон. Она попыталась связаться с родными, но ее отец был занят, в итоге ей пришлось вызвать спасателей.

Пожарные прибыли на место происшествия и распилили диван, освободив Сару. Британка получила незначительные травмы и теперь предупреждает других о необходимости носить устойчивую обувь и обращаться за помощью при переноске тяжестей.