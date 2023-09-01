«Тощих не жаловали»: почему раньше красивыми считали полных женщин

В различные исторические эпохи и на разных континентах идеалы красоты существенно отличались. Так, понятие "идеальной фигуры" 90-60-90 появилось относительно недавно. Например, в России ранее считалось, что красотой обладают женщины с совершенно другой физической формой.

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До начала XIX века, красота женщин оценивалась по наличию живота. Считалось, что его форма напрямую влияет на способность выносить и рожать здоровых детей. Кроме того, "идеальная женщина" должна была обладать широкими бедрами и большой грудью, так как требовалось выкормить младенца. Внешний вид, такой как "румяные и белые щеки", был второстепенным. Более важным было наличие выступающего живота.

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Дам рассматривали не только как путь к продолжению рода и спокойной старости (мол, наследники точно стакан с водой поднесут в непростое время), но и как помощницу по хозяйству. Порой женщинам (и даже дворянского происхождения) приходилось лошадей запрягать, коромысло с двумя 12-литровыми вёдрами воды тягать. Понятно, что хрупкая красавица с такими задачами не справилась бы. Женщине для выполнения не самых простых миссий нужно достаточно весить, а, значит, много есть.

«Красотою женщины считают они толстоту, […] Маленькие ножки и стройный стан почитаются безобразием. […] Худощавые женщины почитаются нездоровыми, и потому те, которые от природы не склонны к толстоте, предаются всякого рода эпикурейству с намерением растолстеть: лежат целый день в постели, пьют русскую водку (очень способствующую толстоте), потом спят, а потом опять пьют…», — описывал эталон русской красоты XVII века английский врач Сэмюэл Коллинз.