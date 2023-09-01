Белая горячка: почему на самом деле этот психоз так странно называется
Алкогольный делирий, также известный как "белая горячка" или "белочка", является психическим расстройством, которое возникает у людей с хроническим алкоголизмом после прекращения употребления алкоголя. Это состояние может проявляться в различных формах, но обычно сопровождается бессонницей, тревожностью, бредом и галлюцинациями.
Теперь давайте разберемся, почему это состояние называется "горячкой" и почему оно ассоциируется с цветом белым.
Термин "горячка" используется здесь в переносном смысле, чтобы описать интенсивность и нестабильность психического состояния, которое испытывает человек во время алкогольного делирия. Это состояние может сопровождаться повышенной температурой тела, потливостью и другими физическими симптомами, которые создают ощущение "горячки".
Относительно цвета "белый", он используется для описания внешнего вида и поведения человека, находящегося в состоянии алкогольного делирия. Во время этого состояния человек может иметь бледную кожу, глаза с рассеянным взглядом и общий вид, который ассоциируется с цветом белым. Кроме того, цвет "белый" может символизировать некую неприродность и нереальность, которые сопутствуют галлюцинациям и бреду, характерным для алкогольного делирия.