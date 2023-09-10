Чем заработала свои миллионы самая богатая кошка в мире
Мы живем в мире, где вполне приемлемо, чтобы у вашего питомца было больше подписчиков в соцсетях, чем у вас. Тем не менее, мы никогда не осознавали, сколько денег зарабатывают эти четвероногие инфлюенсеры… до сих пор.
Как выяснил "Рамблер", самую богатую кошку в мире зовут Нала. По данным Cats.com, состояние кошки оценивается в 100 миллионов долларов. Просто представьте себе эту сумму!
Большую часть доходов Налы Кэт приносит ее успешная страница в соцсетях, где у нее 4,4 миллиона подписчиков. Помимо платной рекламы в социальных сетях, кошка также зарабатывает тем, что владеет одноименной компанией по производству кошачьих кормов: Love, Nala.
Кошка Нала занимает второе место в списке самых богатых домашних животных в мире после немецкой овчарки по имени Гюнтер VI (состояние 500 миллионов долларов). Однако она самая богатая из своего вида. И ее состояние было заработано, тогда как собственный капитал Гюнтера VI был «унаследован».
За Налой Кэт следует еще одна известная кошка, Оливия Бенсон, чьей хозяйкой является певица Тейлор Свифт. Оливия владеет собственным капиталом в 97 миллионов долларов благодаря продажам товаров и появлению в музыкальных клипах.