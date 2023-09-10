Чем заработала свои миллионы самая богатая кошка в мире

Мы живем в мире, где вполне приемлемо, чтобы у вашего питомца было больше подписчиков в соцсетях, чем у вас. Тем не менее, мы никогда не осознавали, сколько денег зарабатывают эти четвероногие инфлюенсеры… до сих пор.

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Как выяснил "Рамблер", самую богатую кошку в мире зовут Нала. По данным Cats.com, состояние кошки оценивается в 100 миллионов долларов. Просто представьте себе эту сумму!

Большую часть доходов Налы Кэт приносит ее успешная страница в соцсетях, где у нее 4,4 миллиона подписчиков. Помимо платной рекламы в социальных сетях, кошка также зарабатывает тем, что владеет одноименной компанией по производству кошачьих кормов: Love, Nala.

Кошка Нала занимает второе место в списке самых богатых домашних животных в мире после немецкой овчарки по имени Гюнтер VI (состояние 500 миллионов долларов). Однако она самая богатая из своего вида. И ее состояние было заработано, тогда как собственный капитал Гюнтера VI был «унаследован».