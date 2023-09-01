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«Человек-волк»: как советский биолог прожил 2 года в стае хищников

Маугли, ребенок, выращенный волками, не является единственным примером такого рода в литературе. Вспомним, например, Тарзана или Рема и Ромула. Кроме того, существует множество легенд о людях, выросших с дикими животными. Однако, помимо вымышленных персонажей, существовали и реальные люди, такие как грузинский доктор биологических наук Ясон Константинович Бадридзе.

«Человек-волк»: как советский биолог прожил 2 года в стае хищников
© Русская семерка

Ученый из Горгистана

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Интересно отметить, что Бадридзе родом из Тбилиси, столицы Грузии. Грузия, известная также как Горгистан, что переводится как "страна волков", имеет древнюю историю. В конце 1960-х годов Ясон, только что окончивший биологический факультет Тбилисского государственного университета, начал работу в Институте физиологии Академии наук Грузинской ССР. Именно в это время он проявил интерес к волкам и начал изучать их поведение.

Главный враг

В то время этология — наука, изучающая генетически обусловленное поведение животных — считалась в СССР лженаукой. Волки же причислялись к главным врагам советского животноводства. Поэтому об официальном их изучении «изнутри» не шло даже и речи. Тем не менее ученый самостоятельно решился на опасный эксперимент — наладить контакт со стаей диких волков. В 1974 году Бадридзе договорился с лесниками Боржомского заповедника, что те не станут трогать обитающее там волчье семейство, с которым он и решил «подружиться».

С волками жить…

Надо сказать, что Ясон имел большой опыт общения с собаками, а также хорошо знал лес. Поэтому начинал, можно сказать, не с нуля. Вначале ученый тщательно изучил волчьи тропы и маршруты, их стоянки и ночлеги, территорию, на которой они живут и охотятся. Вторым этапом стало приучение животных к запаху человека. Бадридзе оставлял на тропинках куски своей одежды, чтобы волки привыкли к его запаху, а потом стал класть на них мясо, чтобы «подружиться».

По прошествии некоторого времени он решил «представиться» волкам, однажды появившись на тропе перед ними. Как ни странно, семья — волк и беременная волчица, ищущие логово для рождения и воспитания потомства — его не тронула. Самка осталась на тропе, а самец подошел, тщательно обнюхал человека, после чего только фыркнул, признав в нем «своего». После этого Бадридзе органично «влился» в стаю: он ходил с волками по лесу, спал и даже охотился вместе с ними.

Социальная структура

Два года жизни в волчьей стае показали Ясону, что это жестко структурированная ячейка со своими правилами и нормами. При этом волки вовсе не являются абсолютно дикими и агрессивными животными, а весьма социализированы внутри своего круга. Они активно общаются между собой, защищают молодых волчат и заботятся о старых, а слишком агрессивных животных изгоняют из стаи.

Со временем Ясон стал для волчьего семейства своим — ему позволяли не только участвовать в охоте, но и делились с ним добычей. Когда ученый поранил ногу и «отлеживался», волки приносили ему мясо, а однажды даже защитили от нападения дикого медведя, хотя волки предпочитают не вступать в схватку с косолапым.

«Выйдя из леса», Бадридзе защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, посвященные оригинальному эксперименту. Сейчас Ясон Константинович — один из авторитетнейших специалистов по волкам в мире.

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