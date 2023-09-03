Фадеев день: что нельзя делать 3 сентября
3 сентября православная церковь вспоминает апостола от семидесяти – Фаддея, родившегося в Сирии. Также верующие чтят память мученицы Вассы и ее детей – мучеников Агапия, Писта и Феогния.
В народном календаре этот день называли Фадеевым или днем Василисы-Льняницы. Такое название родилось из-за того, что именно 3 сентября люди принимались за уборку льна. Стебли растения высушивались в полях, после чего собирались и связывались в пучки.
Помимо этого, наши предки к началу сентября уже старались собрать все яблоки с деревьев, в противном случае, как они верили, в следующем году яблоня даст плохой урожай.
Фадеев день был хорош и для отправления в путь, однако выезжать из дома стоило лишь после обеда. А вот одиноким девушкам лучше было оставаться дома и не входить за порог весь день – согласно поверью, в таком случае мимо их дома пройдет красавец, который и должен будет стать суженым.
Что нельзя делать 3 сентября
- Надевать темные очки или одежду черного цвета, чтобы не навлечь на себя ссоры, осуждения и беды.
- Ходить в гости или просто расходится всей семьей по разным делам. В этот день важно провести время с родными, чтобы судьба не лишила этой возможности в скором будущем.
- Стоит избегать кареглазых людей в этот день. Если взглянуть им в глаза, они могут сглазить, сами того не желая.
- Не стоит заниматься уборкой пли в доме, особенно плохой приметой считалось протирать лампы. В противном случае дом и семью ждут темные времена.
- Запрещается в Фадеев день и есть блюда из яблок – нарушившие запрет столкнуться с проблемами в отношениях с любимым человеком.
Погодные приметы
- Много ягод рябины – осень будет дождливой.
- Утром пасмурно и свежо – день будет ясным и теплым.
- Береза начала желтеть снизу – бабье лето будет долгим.