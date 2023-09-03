Фадеев день: что нельзя делать 3 сентября

3 сентября православная церковь вспоминает апостола от семидесяти – Фаддея, родившегося в Сирии. Также верующие чтят память мученицы Вассы и ее детей – мучеников Агапия, Писта и Феогния.

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В народном календаре этот день называли Фадеевым или днем Василисы-Льняницы. Такое название родилось из-за того, что именно 3 сентября люди принимались за уборку льна. Стебли растения высушивались в полях, после чего собирались и связывались в пучки.

Помимо этого, наши предки к началу сентября уже старались собрать все яблоки с деревьев, в противном случае, как они верили, в следующем году яблоня даст плохой урожай.

Фадеев день был хорош и для отправления в путь, однако выезжать из дома стоило лишь после обеда. А вот одиноким девушкам лучше было оставаться дома и не входить за порог весь день – согласно поверью, в таком случае мимо их дома пройдет красавец, который и должен будет стать суженым.

Что нельзя делать 3 сентября

Надевать темные очки или одежду черного цвета, чтобы не навлечь на себя ссоры, осуждения и беды.

Ходить в гости или просто расходится всей семьей по разным делам. В этот день важно провести время с родными, чтобы судьба не лишила этой возможности в скором будущем.

Стоит избегать кареглазых людей в этот день. Если взглянуть им в глаза, они могут сглазить, сами того не желая.

Не стоит заниматься уборкой пли в доме, особенно плохой приметой считалось протирать лампы. В противном случае дом и семью ждут темные времена.

Запрещается в Фадеев день и есть блюда из яблок – нарушившие запрет столкнуться с проблемами в отношениях с любимым человеком.