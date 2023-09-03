Сбежавшего кота нашли спустя 10 лет в двух тысячах километров от дома

В последний раз американка Кэрол Холмс видела своего кота Боба перед его «ежедневной прогулки» по городу Уичито в Канзасе еще в 2013 году. Боб обычно выходил на прогулку вместе с двумя другими котами Кэрол.

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«Однажды он не вернулся с двумя другими котами. Я искала повсюду. Мы развешивали листовки, объявления на различных сайтах и т. д. Но не повезло», — рассказала Холмс.

Холмс назвала Боба в честь ее отца. Прошло 10 лет после пропажи кота, и вдруг, как ни странно, она получила неожиданное электронное письмо 19 августа, в день 94-летия ее отца.

«Я была дома, думая о своем отце и скучая по нему. Я случайно проверила свою электронную почту и была совершенно ошеломлена, обнаружив два электронных письма, в которых мне предлагалось связаться с ветеринарной больницей 5 Points в Фуки-Варино, Северная Каролина», — сказала она.

Женщина была ошеломлена тем, что ее кот нашелся спустя десять лет в двух тысячах километров от дома.

«Они нашли моего пропавшего кота Боба! Его отследили до меня по микрочипу! Я могу только предположить, что его похитили и перевезли в Северную Каролину», — сказала она.

Боб в настоящее время находится на попечении человека, который его нашел, а Холмс собирает средства, чтобы вернуть его домой через волонтерскую группу Home Cat Transporter.

«Я провела неделю до дня рождения моего отца, думая о нем, о его пропаже, и, конечно же, о Бобе.

Я очень рада вернуть его домой! Я верю, что это послание небес!», — написала она.