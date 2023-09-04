Нельзя ходить в лес и рубить дрова: приметы на 4 сентября

4 сентября православные верующие вспоминают мученика Агафоника Никомидийского, который пострадал за свою веру в четвертом веке. В народе сегодняшний день именуют днем Агафона Огуменника.

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Наши предки верили в то, что 4 сентября леший приходит в дом крестьян, чтобы "потешиться над соломкой" – растащить солому по округе, перекидать снопы, развязать их. Чтобы этого не произошло, хозяева домов выходили в ночной дозор.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 4 сентября

Сегодня проходит праздник лешего, поэтому стоит воздержаться от походов в лес за ягодами, грибами, орехами, а также от охоты и рыбалки. Считается, что сегодня лесные духи гуляют, шалят и могут навредить человеку.

Кроме того, 4 сентября запрещено рубить дрова, мусорить и ломать ветви. День также опасен для детей, поскольку леший может заманить их к себе.

Согласно поверьям, девушкам и женщинам сегодня не стоит есть до заката, если хочется сохранить молодость и красоту.

В день Агафона Огуменника нельзя принимать и дарить подарки – это приведет к череде неприятностей.

4 сентября – неблагоприятный день для любых начинаний.

Сегодня не стоит отправляться в дальнюю дорогу, путешествие или в поход.

Помимо прочего, не стоит предаваться дурным мыслям и вспоминать неприятные происшествия. Сегодня весь негатив может воплотиться в жизнь.

Приметы

Если сегодня ясно, хорошая погода простоит еще четыре недели.

Туман с утра быстро рассеивается – к продолжительному теплу.

Если орехов много, а грибов мало, зима будет снежной и суровой.

Рядом с домом ухает филин – значит, поблизости обитает леший.

Теплый и сухой день предвещает позднюю зиму.

На дубах много желудей – перед Рождеством будет много снега.

Если муравьи бегают по верхушкам травы, снег зимой будет глубокий.