Нельзя ходить в лес и рубить дрова: приметы на 4 сентября
4 сентября православные верующие вспоминают мученика Агафоника Никомидийского, который пострадал за свою веру в четвертом веке. В народе сегодняшний день именуют днем Агафона Огуменника.
Наши предки верили в то, что 4 сентября леший приходит в дом крестьян, чтобы "потешиться над соломкой" – растащить солому по округе, перекидать снопы, развязать их. Чтобы этого не произошло, хозяева домов выходили в ночной дозор.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 4 сентября
Сегодня проходит праздник лешего, поэтому стоит воздержаться от походов в лес за ягодами, грибами, орехами, а также от охоты и рыбалки. Считается, что сегодня лесные духи гуляют, шалят и могут навредить человеку.
Кроме того, 4 сентября запрещено рубить дрова, мусорить и ломать ветви. День также опасен для детей, поскольку леший может заманить их к себе.
Согласно поверьям, девушкам и женщинам сегодня не стоит есть до заката, если хочется сохранить молодость и красоту.
В день Агафона Огуменника нельзя принимать и дарить подарки – это приведет к череде неприятностей.
4 сентября – неблагоприятный день для любых начинаний.
Сегодня не стоит отправляться в дальнюю дорогу, путешествие или в поход.
Помимо прочего, не стоит предаваться дурным мыслям и вспоминать неприятные происшествия. Сегодня весь негатив может воплотиться в жизнь.
Приметы
Если сегодня ясно, хорошая погода простоит еще четыре недели.
Туман с утра быстро рассеивается – к продолжительному теплу.
Если орехов много, а грибов мало, зима будет снежной и суровой.
Рядом с домом ухает филин – значит, поблизости обитает леший.
Теплый и сухой день предвещает позднюю зиму.
На дубах много желудей – перед Рождеством будет много снега.
Если муравьи бегают по верхушкам травы, снег зимой будет глубокий.
Сон в ночь на 4 сентября может указать на профессию и сферу деятельности, в которой у человека велики шансы преуспеть.