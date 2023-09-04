Таксист вернул пассажиру 200-летнюю скрипку стоимостью в миллионы

В Таиланде полиция передала скрипку стоимостью 18 миллионов бат (49,5 миллиона рублей) известному китайскому скрипачу Сюэ Вэю, который оставил свой 200-летний инструмент в такси в Бангкоке.

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Полиция координировала свои действия с дорожной радиостанцией JS100, чтобы помочь найти водителя, который подобрал китайского пассажира в ресторане на улице Сукхумвит.

Когда пассажир, всемирно известный концертирующий скрипач, вышел из машины, он оставил после себя сумку с очень дорогой скрипкой.

Сюэ Вэй обратился за помощью в полицию для изучения видеозаписей с тех мест, где он садился в такси и выходил из него, но им не удалось разглядеть номерной знак такси.

Полиция обратилась за помощью к радио JS100, и оно смогло определить местонахождение водителя по имени Утен Денкхунтод.

Утен сказал, что, узнав, что его пассажир оставил сумку в машине, он не знал, к кому ему следует обратиться, поэтому перед сном сообщил об этом владельцу стоянки такси.

Когда он проснулся и проверил свой телефон, он увидел несколько пропущенных звонков от JS100. Он перезвонил и самостоятельно вернул инструмент музыканту. Благодарный скрипач вручил водителю подарочный сертификат.