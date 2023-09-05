Окошки на подводных лодках: зачем на самом деле они нужны

Идея создания подводной лодки заключается в возможности погружения судна под воду. В этом контексте вызывает удивление наличие окон на корабле, которые даже не являются герметичными и находятся в толще воды на протяжении длительного времени.

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В процессе разработки и модернизации подлодок отечественные конструкторы неоднократно предлагали морякам отказаться от рубки для обеспечения более высокой скорости. Однако, согласно работе «Устройство подводных лодок» авторов Прасолова С.Н. и Амитина М.Б., от идеи отказались по двум причинам – объективной и субъективной.

Во-первых, рубка предоставляет удобное место для размещения подъемно-мачтовых устройств, перископов, навигационных антенн, систем радиосвязи и другого оборудования. Также в рубке расположены спасательный колокол и плавсредства для экипажа.

Во-вторых, когда лодка идет в надводном положении, в рубке находятся дежурный по кораблю и командир, руководящий экипажем по интеркому.

Субъективная же причина заключается в том, что при длительном походе команде просто необходимо время от времени выходить на свежий воздух, в том числе ради такого просто удовольствия, как выкурить сигарету.

Отличие российских подлодок от американских

Подводные лодки, находящиеся в составе американского флота, нередко вовсе лишены рубки и мостика. Как описывает кандидат технических наук Б.Ф. Дронов в учебном пособии «Введение в архитектуру подводных лодок», если американские подводники поднимаются наверх во время надводного положения лодки, им приходится держаться за поручни и ограждение выдвижных устройств.

На советских и российских подлодках мостики могут быть одновременно двух типов: открытого и закрытого. При открытом типе на крыше рубки оборудовано лишь выдвижное ветровое стекло, тогда как закрытый вариант предполагает наличие окон, через которые хорошо просматривается окружающая акватория. Несмотря на достаточную толщину, стекла на окнах не бронированы и не смогут защитить рубку в случае атаки. Поэтому даже закрытая рубка используется исключительно в надводном положении или позиционном, предполагающем частичное погружение корабля. При уходе на глубину экипаж покидает рубку, после чего управление кораблем осуществляется из центрального контрольного пункта.