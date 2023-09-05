Нельзя лениться и жаловаться на жизнь: приметы на 5 сентября
5 сентября православные верующие вспоминают святого Луппа Солунского, бывшего слугу великомученика Димитрия Солунского.
В народе сегодняшний день именуют днем Лупа Брусничника, поскольку именно сейчас в лесах можно собрать много брусники. Бруснику использовали как для кулинарии, так и в лечебных целях: ее сок применяли при простуде и туберкулезе, а из листьев варили чай, который способствовал здоровью кишечника и печени.
Подробнее о том, что нельзя делать 5 сентября, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 5 сентября
В день Лупа Брусничника запрещено лениться, спать до обеда и отлынивать от важных дел.
Сегодня нельзя разговаривать с незнакомыми стариками в лесу, особенно с теми, кто ищет лукошко – одним из таких стариков может оказаться леший.
Запрещено давать в долг деньги, а также продукты питания –вместе с ними можно потерять счастье и удачу.
Сегодня нельзя жаловаться на жизнь, проблемы, здоровье, отношения. 5 сентября важно принимать все с благодарностью, иначе ситуация может ухудшиться.
5 сентября важно следить за своей чистотой. Если человек наступит в грязь, это может привести к жизненным сложностям впоследствии.
Не вздумайте сегодня клясться в чем бы то ни было, если вы не уверены до конца.
В день Лупа Брусничника нельзя мести пол, пылесосить, а также протирать пыль. Кроме того, не рекомендуется стричь ногти или волосы, подрезать усы и бороду – это чревато неприятностями.
Сегодня запрещено поддаваться на провокации. Человек, который попытается вывести вас из себя, окажется энергетическим вампиром.
5 сентября не стоит покупать украшения – скорее всего, они вам не пригодятся.
Приметы
Если сегодня журавли полетели в теплые края, грядет ранняя зима.
Если клин журавлей летит низко, зима окажется теплой.
Сегодня отличный день для признания в чувствах, обручения или свадьбы. Считается, что 5 сентября образуются крепкие пары, и чувства долго не угасают.
Туман вечером говорит о том, что погода скоро улучшится.
Если утром стоят заморозки, зима будет ранней.