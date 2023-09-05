Нельзя лениться и жаловаться на жизнь: приметы на 5 сентября

5 сентября православные верующие вспоминают святого Луппа Солунского, бывшего слугу великомученика Димитрия Солунского.

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В народе сегодняшний день именуют днем Лупа Брусничника, поскольку именно сейчас в лесах можно собрать много брусники. Бруснику использовали как для кулинарии, так и в лечебных целях: ее сок применяли при простуде и туберкулезе, а из листьев варили чай, который способствовал здоровью кишечника и печени.

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Подробнее о том, что нельзя делать 5 сентября, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 5 сентября

В день Лупа Брусничника запрещено лениться, спать до обеда и отлынивать от важных дел.

Сегодня нельзя разговаривать с незнакомыми стариками в лесу, особенно с теми, кто ищет лукошко – одним из таких стариков может оказаться леший.

Запрещено давать в долг деньги, а также продукты питания –вместе с ними можно потерять счастье и удачу.

Сегодня нельзя жаловаться на жизнь, проблемы, здоровье, отношения. 5 сентября важно принимать все с благодарностью, иначе ситуация может ухудшиться.

5 сентября важно следить за своей чистотой. Если человек наступит в грязь, это может привести к жизненным сложностям впоследствии.

Не вздумайте сегодня клясться в чем бы то ни было, если вы не уверены до конца.

В день Лупа Брусничника нельзя мести пол, пылесосить, а также протирать пыль. Кроме того, не рекомендуется стричь ногти или волосы, подрезать усы и бороду – это чревато неприятностями.

Сегодня запрещено поддаваться на провокации. Человек, который попытается вывести вас из себя, окажется энергетическим вампиром.

5 сентября не стоит покупать украшения – скорее всего, они вам не пригодятся.

Приметы

Если сегодня журавли полетели в теплые края, грядет ранняя зима.

Если клин журавлей летит низко, зима окажется теплой.

Сегодня отличный день для признания в чувствах, обручения или свадьбы. Считается, что 5 сентября образуются крепкие пары, и чувства долго не угасают.

Туман вечером говорит о том, что погода скоро улучшится.