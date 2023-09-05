Мертвая моль и не только: древние способы лечения мигрени, которые шокируют

Обычную головную боль едва ли можно сравнить с мигренью. Мигрень также сопровождается огромным количеством невыносимых симптомов, которые существенно влияют на качество жизни человека – и, разумеется, не в лучшую сторону.

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Но если сегодня для нас доступны различные медикаменты, которые спасают от мигрени, то нашим предкам приходилось прибегать к самым чудовищным способам лечения.

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Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Трепанация

Этот метод хирургии считают одним из самых древних. Медики прибегали к трепанации для лечения различных хронических недугов, а в XVI веке хирург из Голландии Петрус Форестус решил провести трепанацию пациенту с неизлечимой формой мигрени. Голландец просверлил больному отверстие в черепе, взял образец ткани мозга и обнаружил в нем нечто, которое прозвал "черным червем".

Только в 2010 году невролог Питер Дж. Келер пришел к выводу, что потемнение тканей того пациента могло указывать на хроническую субдуральную гематому – скопление крови между поверхностью мозга и его оболочкой.

Мертвая моль

Пожалуй, самым известным мусульманским офтальмологом Средневековья считается Али ибн Иса аль-Кахаль, который описал более 130 глазных болезней и методов их лечения, после чего включил их в свою книгу "Записки глазного врача". Медик также изучал болезни мозга и был убежден в том, что приступы мигрени можно лечить при помощи мертвой моли – всего лишь нужно привязать насекомое к голове.

Электрическая рыба

За несколько столетий до того, как ученые обнаружили реальную пользу электричества, древние медики рекомендовали использовать его в борьбе с мигренью. Придворный лекарь императора Римской империи Клавдия Скрибоний Ларг выяснил, что мраморные электрические скаты бьют током всех, кто пытается к ним прикоснуться. После этого Ларг решил, что скаты могут оказать помощь в лечении мигрени, подагры и даже выпадении прямой кишки.