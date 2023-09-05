Китайские ученые из Хэйлунцзянского исследовательского института провели эксперимент, в ходе которого им удалось вывести новый вид карасей без костей.

Они изучили более 1600 рыбьих генов и выявили тот, который отвечает за наличие межмышечных костей. Используя технику редактирования генов CRISPR-Cas9, они смогли отключить ген, отвечающий за формирование костей у эмбрионов карасей.

Такой способ изменения никак не влияет на качество мяса и способность рыб к размножению. Ученые полагают, что этот метод можно применить и для других популярных у потребителей видов рыб.

Эта инновация может иметь важное значение для аквакультуры и пищевой промышленности.

Об этом рассказал в своем видео @Sergey_malozemov.