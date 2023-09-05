Россияне рассказали правду и легенды о «проклятых дорогах» в стране
Скорее всего в жизни вы слышали хоть одну легенду о каком-нибудь "проклятом" месте, где всех преследуют несчастья.
Россияне обсудили такие страшные случаи, связанные с дорогами, и вспомнили легенды о несчастливых местах в популярном сообществе в соцсетях. Самые интересные истории — в материале "Рамблера".
Многие истории связаны с дорогами, построенными на кладбищах:
"Живу недалеко от города Шахты. Там есть микрорайон, Артем называется. По направлению к этому району есть так называемая дорога смерти. Ни светофоры, ни предупреждающие знаки, ни ограничения, ничего не спасает. Люди там мрут пачками. Кто-то в аварии, кого-то сбили. По старым картам города там было раньше кладбище.Фото сохранились.
До сих пор там даже при ремонтных работах периодически выкапывают кости человеческие. На некоторых фото рядом с людьми силуэты иногда в кадр попадают. И не размытые неразборчивые, а прям люди в силуэтах угадываются. Как будто наложение фото на фото";
"Я жила на Ямале, и между нашим городом и поселком есть участок дороги, где все время происходят аварии. Говорят, что она построена на кладбище ненцев. Многие стараются ехать по-другому пути (он чуть дольше)".
Про некоторые "несчастливые дороги" ходят слухи о том, что их строили пленные или при строительство было много смертей:
"Есть такая же легенда про трассу М5 Урал, что строили немецкие узники и погибали прямо во время дорожных работ";
"Дорога по Боомскому ущелью - дорога смерти. Мало того, что строительство унесло много жизней. Плюс в 1916 году погибло почти 3000 человек. Есть такой район дороги, где вдоль дороги тополя. Огромное количество аварий".
Другие случаи связаны с неизвестными причинами:
"Я с Челябинской области, есть такой смертельный перекресток возле города Южноуральска. Последние погибшие была семья с маленькими детьми. То ли 5 человек, то ли 4 погибло с одного авто. Поставили светофор туда, ибо постоянно аварии с одним авто. Не знаю продолжится ли это, но сам перекресток весь в венках. Ужасное чувство когда проезжаешь и тяжелая аура";
"В Самарской области есть дорога. Между Кинелем и самой Самарой. Там в год сбивают в одном и том же месте +/- 10 человек в год. Но я, проезжая там ночью, постоянно вижу будто человек в белом на пешеходе прям. Перед самым подъездом к ней. И муж тоже видит. Резко по тормозам. По факту никого нет
Видят ли такое другие, не знаю".
Многие пишут про Чуйский тракт. Вокруг дороги на Алтае ходит много слухов:
"Ехали по Чуйскому тракту. Три раза вылетала машина на встречку.
На третий раз, от страха онемело все тело и готова была уже попрощаться с жизнью. Не знаю, совпадение ли".