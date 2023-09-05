Россияне рассказали правду и легенды о «проклятых дорогах» в стране

"Я с Челябинской области, есть такой смертельный перекресток возле города Южноуральска. Последние погибшие была семья с маленькими детьми. То ли 5 человек, то ли 4 погибло с одного авто. Поставили светофор туда, ибо постоянно аварии с одним авто. Не знаю продолжится ли это, но сам перекресток весь в венках. Ужасное чувство когда проезжаешь и тяжелая аура";



"В Самарской области есть дорога. Между Кинелем и самой Самарой. Там в год сбивают в одном и том же месте +/- 10 человек в год. Но я, проезжая там ночью, постоянно вижу будто человек в белом на пешеходе прям. Перед самым подъездом к ней. И муж тоже видит. Резко по тормозам. По факту никого нет

Видят ли такое другие, не знаю".