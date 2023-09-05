Иногда ситуация, затрагивающая многих людей, меняется из-за простой случайности. Например, в годы холодной войны США чуть не направили на Советский Союз ядерные боеголовки из-за сбоя в компьютере: система вдруг показала, что со стороны СССР в Штаты летят ракеты. В течение нескольких минут решалась судьба целого мира, пока специалисты не поняли, что это всего лишь случайность — простой "глюк" в системе.

Другой пример. Не так давно в Италии столкнулись паромы, просто потому что капитан решил поздороваться с другом-капитаном другого корабля.

Еще один пример — целый корабль в 1940 году потонул из-за карандаша и нелепой случайности. Смотрите видео пользователя TikTok @10factov о том, как это случилось.