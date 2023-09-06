Нельзя ругаться и замешивать тесто: приметы на 6 сентября

6 сентября православные верующие вспоминают священномученика Евтихия, ученика святых апостолов Иоанна Богослова и Павла.

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В народе сегодняшний день именуют днем Евтихия Тихого. Наши предки были убеждены в том, что день Евтихия непременно должен быть спокойным и безветренным.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 6 сентября

Если сегодня дуют ветра, старайтесь не выходить из дома. Считается, что ветер на Евтихия приносит несчастья и неудачи.

Сегодня запрещено смотреть на восход солнца – это также может привнести в жизнь невзгоды. На ночь следует зашторивать окна, чтобы случайно не увидеть утром солнце.

6 сентября нужно крайне осторожно обращаться с огнем и острыми предметами. В противном случае, в делах могут возникнуть серьезные сложности.

Сегодня запрещено шуметь, ссориться, скандалить и ругаться.

На Евтихия нельзя проводить любовные обряды.

Не стоит сегодня находиться в большой толпе. Очень легко столкнуться с негативной энергетикой. Чтобы обезопасить себя, носите 6 сентября крестик, амулет, оберег или другой талисман.

Сегодня запрещено принимать подарки от чужих людей, а также ходить в лес.

6 сентября нельзя замешивать тесто и делать выпечку – это сулит трудности в финансовой сфере.

Приметы

Облачитесь сегодня в льняную одежду, и удача будет благоволить.

Если 6 сентября льет дождь, значит, осень будет сухая, а в следующем году грядет хороший урожай.

Ясная ночь – предвестник хорошей погоды.

Солнце закрыли темные тучи, значит, скоро сильно похолодает.

Если вы увидели в лесу блуждающий огонек, быть беде. Нужно немедленно уходить из леса, иначе вы рискуете заблудиться.

Увидеть в лесу красный цветок – к несчастью.

Синицы раскричались – к ненастному сильному ветру.

Сон в ночь на 6 сентября может прямо указывать или намекать на истинное предназначение человека в жизни.