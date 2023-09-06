Жильцы нашли заброшенную квартиру в подвале своего дома

Жители США заехали в новый дом и обнаружили в его подвале заброшенную квартиру. Эту историю они рассказали в TikTok.

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Молодой человек из Нью-Йорка вместе с приятелем переехал в дом в районе Бушвик на севере Бруклина и решил проверить, что находится в подвале под их новым жильем.

Оказалось, что там сохранилась чья-та старая квартира, которую американцы назвали "жуткой". В помещении висел календарь авиакомпании Air Jamaica за 1991 год, в ванной был след от удара кулака, а на одной из стен написано "Я вижу тебя".

Кадры из видео