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Жильцы нашли заброшенную квартиру в подвале своего дома

Жители США заехали в новый дом и обнаружили в его подвале заброшенную квартиру. Эту историю они рассказали в TikTok.

Жильцы нашли заброшенную квартиру в подвале своего дома
© unsplash.com

Молодой человек из Нью-Йорка вместе с приятелем переехал в дом в районе Бушвик на севере Бруклина и решил проверить, что находится в подвале под их новым жильем.

Оказалось, что там сохранилась чья-та старая квартира, которую американцы назвали "жуткой". В помещении висел календарь авиакомпании Air Jamaica за 1991 год, в ванной был след от удара кулака, а на одной из стен написано "Я вижу тебя".

Кадры из видео

В комментариях один из пользователей предположил, что это было жилье рабочих, которые приехали в страну нелегально, так как домовладельцы часто нанимают мигрантов и селят их в подвалах.

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