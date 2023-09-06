Может ли шум дождя свести с ума

Всем нам знакомо умиротворяющее звучание дождя, стучащего по крыше или окну. Этот звук часто используется для релаксации, медитации и даже для улучшения сна. Но может ли шум дождя на самом деле свести нас с ума? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Почему расслабляет

Звуки природы, включая звук дождя, обычно воспринимаются людьми как успокаивающие. Это связано с тем, что наш мозг ассоциирует эти звуки с безопасностью и спокойствием. В древние времена, когда наши предки жили в пещерах, шум дождя означал, что все хищники скрываются от непогоды, и можно было отдохнуть.

Мизофония

С другой стороны, постоянный и непрерывный шум может стать причиной стресса и раздражения, особенно если он достаточно громкий. Это явление известно как шумовое загрязнение. Однако шум дождя обычно не достигает такой интенсивности, чтобы вызвать подобные последствия.