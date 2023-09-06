6 женских привычек, которые погубили бы репутацию в XIX веке

Эмансипация началась с движения суфражисток в середине XIX века. Однако многие вещи были для женщин недоступны. Например, девушки не могли одни ходить в кафе или просто гулять без сопровождения.

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“Рамблер” разобрался, какие современные женские привычки могли бы погубить репутацию в XIX веке.

Светские беседы

В XIX веке женщины не могли обсуждать еду, нижнее белье и других дам. Они также не должны были открыто проявлять свои чувства в виде возгласов: “О боже!” или “Какой ужас!”. Это считалось дурным тоном.

Велосипедная прогулка

В XIX веке девушки не могли ездить на велосипеде. Сейчас это выглядит странным, потому что люди по всему миру отдают предпочтение этому транспорту. Еще пару веков назад такая прогулка могла скомпрометировать девушку: приличные леди не катались на велосипедах.

Редкая смена нарядов

Неприличным считалось и то, что некоторые девушки меняли наряды меньше семи раз за день. Дамская одежда должна была соответствовать не только обстоятельствам, но еще и времени суток. Для каждого мероприятия (дружеский визит, прогулка, обеденный прием) существовали отдельные платья и шляпки.

Работа

Работать могли только привилегированные дворянки. Для женщин был доступен очень ограниченный список профессий: гувернантка, учительница и телеграфистка.

Чтобы пойти на учебу, а затем на работу, девушкам надо было получить согласие своих родителей или мужа. Профессии, которые не входили в разрешенный список, считались постыдными.

Рассказывать о беременности

В XIX веке беременность было принято скрывать. Даже на последних сроках девушки продолжали носить корсеты, которые сказывались на здоровье ребенка. Из-за недостатка кислорода у женщин рождались дети с различными отклонениями.

Прилюдно купаться