День Тита Листопадника: что нельзя делать 7 сентября

Православная церковь 7 сентября чтит память святого Тита – апостола от семидесяти и ученика святого Павла. В народе его прозвали Листопандником, так как в это время уже начинались листопады.

7 сентября на Руси было принято отправляться в лес за грибами. А еще с этой датой связано множество древних примет и запретов. Что нельзя делать сегодня? Рассказываем в материале "Рамблера".