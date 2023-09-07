День Тита Листопадника: что нельзя делать 7 сентября
Православная церковь 7 сентября чтит память святого Тита – апостола от семидесяти и ученика святого Павла. В народе его прозвали Листопандником, так как в это время уже начинались листопады.
7 сентября на Руси было принято отправляться в лес за грибами. А еще с этой датой связано множество древних примет и запретов. Что нельзя делать сегодня? Рассказываем в материале "Рамблера".
Запреты на 7 сентября
- Не начинайте новое дело.Согласно приметам, 7 сентября не является благоприятным днем для начала новых начинаний. Вместо этого этот день лучше провести на завершение уже начатых проектов и задач.
- Не устраивайте конфликты и споры.Считается, что 7 сентября - не время для конфликтов и споров. Этот день лучше провести в мире и спокойствии, избегая разногласий с окружающими.
- Не занимайтесь рискованными финансовыми операциями.Если вы планируете сделки или инвестиции, то лучше перенести их на другой день. Согласно приметам, финансовые решения, принятые 7 сентября, могут оказаться менее успешными.
- Не путешествуйте на дальние расстояния. Считается, что путешествия, начатые в этот день, могут сопровождаться негативными событиями и трудностями. Если вы все же планируете поездку, будьте более внимательны и осторожны.
- Не роняйте ничего и не разбивайте посуду.Считается, что разбивание предметов в этот день может привести к негативным последствиям и несчастьям.
- Не забывайте о своем здоровье.Важно уделить внимание своему физическому и психическому здоровью в этот день. Проведите его в спокойной обстановке, занимайтесь физической активностью и питайтесь правильно.
- Не игнорируйте знаки судьбы. Если вы замечаете какие-либо странные события или знаки в этот день, старайтесь обратить на них внимание. Возможно, они несут в себе важное послание или предупреждение.
Приметы
- Если день ясный и солнечный, то зима будет морозной и суровой.
- Перелетные птицы садятся на крыши — к дождливой осени.
- Дождь утром — к солнечному дню.
- Дождь после обеда — к дождю на следующий день.
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